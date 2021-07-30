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Экс-игрок хоккейного «Металлурга» пропал без вести

12:37, 31 июля 2021
Экс-игрок хоккейного «Металлурга» пропал без вести Бывший вратарь магнитогорского ХК «Металлург» Александр Печурский Фото: vk.com/metallurgnk
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Бывший вратарь магнитогорского ХК «Металлург» Александр Печурский пропал без вести. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Спортсмен вышел из дома 10 июля и ушёл в неизвестном направлении. С тех пор его больше никто не видел, на связь мужчина не выходит. Что именно с ним произошло и почему о его исчезновении стало известно только сейчас, не уточняется.

Источники «112» отметили, что хоккеист мог отправиться в Новокузнецк, однако точных сведений о его местонахождении нет.

Печурский выступал за «Металлург» с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/14 в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина. На текущий момент Печурский является игроком хабаровского «Амура».

Ранее стало известно, что было найдено тело семилетнего мальчика, пропавшего во время отдыха с родственниками на реке Туба в Красноярском крае. На поиски ребёнка ушло 10 дней, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

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