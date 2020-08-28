Экс-главу РКК «Энергия» арестовали по делу о хищении более 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/55cc0b0c-e93c-11ea-8efb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Солнцев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Москве по делу о мошенничестве арестовали экс-гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева. Вместе с ним по делу также проходит гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов, он был задержан.

Об этом пишет издание «Подъём». Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, они украли один миллиард на поставках компонентов для МКС, в преступлении были задействованы несколько аффилированных компаний. По словам пресс-секретаря Бабушкинского районного суда Александры Савельевой, следствие также просит арестовать ещё двух фигурантов дела — Степана Прохова и Александра Прохова.

Как ранее писал NEWS.ru, в Бабушкинском суде Москвы 28 августа рассматривалось дело об избрании обвиняемым меры пресечения. Судья, оглашая материалы дела, сообщила, что фигуранты дела «Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск».

26 августа у проходящих по делу о хищениях менеджеров РКК «Энергия» сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски. В Роскосмосе подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора РКК Солнцева и нескольких бывших менеджеров сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. Там также напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым разорвали после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».