Экс-главу РКК «Энергия» арестовали по делу о хищении более 1 млрд рублей

В Москве по делу о мошенничестве арестовали экс-гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева. Вместе с ним по делу также проходит гендиректор НПП «Исток» Александр Борисов, он был задержан.
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По версии следствия, они украли один миллиард на поставках компонентов для МКС, в преступлении были задействованы несколько аффилированных компаний. По словам пресс-секретаря Бабушкинского районного суда Александры Савельевой, следствие также просит арестовать ещё двух фигурантов дела — Степана Прохова и Александра Прохова.
Как ранее писал NEWS.ru, в Бабушкинском суде Москвы 28 августа рассматривалось дело об избрании обвиняемым меры пресечения. Судья, оглашая материалы дела, сообщила, что фигуранты дела «Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск».
26 августа у проходящих по делу о хищениях менеджеров РКК «Энергия» сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски. В Роскосмосе подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора РКК Солнцева и нескольких бывших менеджеров сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. Там также напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым разорвали после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».
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