Фигуранты дела о хищениях в РКК «Энергия» скрылись от следствия

https://static.news.ru/photo/f363bd90-e92f-11ea-9a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в структуры Роскосмоса) Владимир Солнцев и ряд других связанных с РКК лиц обвиняются в хищении свыше 1 млрд рублей на поставках техники для научного-энергетического модуля Международной космической станции.

Как передаёт ТАСС, в Бабушкинском суде Москвы 28 августа рассматривалось дело об избрании обвиняемым меры пресечения. Судья, оглашая материалы дела, сообщила, что фигуранты дела «Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск».

26 августа у проходящих по делу о хищениях менеджеров РКК «Энергия» сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области провели обыски, писал NEWS.ru. В Роскосмосе подтвердили, что в отношении бывшего генерального директора РКК Солнцева и нескольких бывших менеджеров сейчас проводятся следственные мероприятия по делам до 2018 года. Там также напомнили, что трудовые отношения с Солнцевым разорвали после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора госкорпорации в конце мая 2018 года «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК «Энергия».