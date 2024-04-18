«Его укрывают»: соседи рассказали про поножовщину из-за парковки в Москве Жители Люблино давно конфликтовали с убившем мужчину из-за замечания мигрантом

Фото: t.me/moscowproc

Местные жители давно конфликтовали с мужчиной, который накануне нанес москвичу смертельный удар ножом из-за замечания о неправильной парковке, рассказал NEWS.ru источник. Отмечается, что мигрант игнорировал все замечания в свой адрес и даже угрожал жителям дома на Краснодарской улице.

Заочно знаком с этим южанином. Дело в том, что в нашем доме живет его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то, — рассказал источник.

Ранее стало известно, что вечером 17 апреля в Москве около подъезда жилого дома на улице Краснодарская уроженец из Азербайджана Шахим Аббасов ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут.