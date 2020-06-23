Ефремов пообещал бросить пить

https://static.news.ru/photo/73f529fc-b583-11ea-b475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП, рассказал, что артист очень переживает из-за случившегося. По его словам, мужчина пообещал больше не пить.

Юрист заявил, что раньше Ефремова не привлекали даже за административные правонарушения — он никогда не нарушал скоростной режим, передаёт РИА Новости

Я виделся с ним вчера. Он ещё не отошёл от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет, — подчеркнул защитник.

Он добавил, что артист не пытался покончить с собой.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.