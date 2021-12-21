Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерли

Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерлиВ Южной Осетии погибли двое российских военных, попавших под лавину
В Южной Осетии умерли двое военнослужащих, попавших под лавину. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пятеро российских военных попали под снежную лавину в Южной Осетии. Троих удалось извлечь, им оказана помощь, ещё двоих ищут.
Как сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты, удалось обнаружить четвёртого военнослужащего.
Четвёртого нашли без признаков жизни, — сказал он.
В свою очередь в Минздраве республики сообщили о смерти второго военнослужащего.
Скончался, не довезли до больницы, — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время двое пострадавших находятся в больнице. Ведутся поиски ещё одного военного.