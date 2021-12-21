Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерли

Пятеро российских военнослужащих попали под снежную лавину в Южной Осетии. Троих удалось извлечь, им оказана помощь, ещё двоих ищут, сообщил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты, слова которого приводит ТАСС. Российские военные охраняли в Южной Осетии Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми, — сказал собеседник агентства. Известно, что лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля....