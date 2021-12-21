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Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерли

В Южной Осетии погибли двое российских военных, попавших под лавину
22:08, 21 декабря 2021
Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных умерли
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В Южной Осетии умерли двое военнослужащих, попавших под лавину. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пятеро российских военных попали под снежную лавину в Южной Осетии. Троих удалось извлечь, им оказана помощь, ещё двоих ищут.

Как сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты, удалось обнаружить четвёртого военнослужащего.

Четвёртого нашли без признаков жизни, — сказал он.

В свою очередь в Минздраве республики сообщили о смерти второго военнослужащего.

Скончался, не довезли до больницы, — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время двое пострадавших находятся в больнице. Ведутся поиски ещё одного военного.

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