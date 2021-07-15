Двое детей утонули на Камчатке, пытаясь переплыть промоину

Два мальчика 11 и 12 лет утонули на реке Апука Олюторского района на Камчатке. Дети пытались переплыть промоину, образовавшуюся в результате паводка рядом с озером, сообщает СУ СКР по Камчатскому краю.

Однако мальчики не рассчитали свои силы, были подхвачены сильнейшим течением реки и унесены в заводь, где утонули. Тела детей искали с помощью больших сетей. Одного ребёнка нашли достаточно быстро, на поиски второго ушло немало времени.

По факту гибели детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят комплекс действия для установления обстоятельств происшествия.

Ранее Следственный комитет раскрыл подробности гибели трёх детей в Лесозаводске Приморского края и назвал причину их гибели. По версии следствия, дети утонули, следов насильственной смерти не обнаружено.