Два человека в Новой Москве получили ранения из травматического оружия

https://static.news.ru/photo/c4a8965a-b906-11ea-964b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Елизарово на территории Троицкого административного округа Москвы произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. В итоге двух человек с ранениями отвезли в больницу, сообщили журналистам 28 июня представители пресс-службы столичного ГУ МВД.

В полиции отметили, что сообщение о конфликте поступило накануне в 20:44. Служители правопорядка приехали на место происшествия в деревню Елизарово и обнаружили там двух человек, получивших ранения, по предварительно информации, из травматического оружия. Стрельба произошла возле Елизаровского пруда. Пострадавшие были госпитализированы.

Установлено, что 27 июня, в 20:30, неизвестный около Елизаровского пруда по указанному адресу в ходе конфликта из неустановленного оружия (предположительно травматического) произвел несколько выстрелов в сторону указанных граждан, ранив последних, — приводит ТАСС сообщение от МВД.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Как ранее передавал NEWS.ru, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу во дворе на севере Москвы. Сотрудники правоохранительных органов его задержали.

Инцидент произошёл на Левобережной улице. Несколько человек выпивали у многоэтажки. Один из участников застолья начал конфликтовать с присутствующими. В какой-то момент он открыл огонь. В результате инцидента никто не пострадал.