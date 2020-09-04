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Два человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Москве

17:47, 05 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись в Москве. Авария произошла на Симферопольском бульваре

Около 9 часов утра произошло столкновение легковушки и скорой помощи на Симферопольском бульваре, — сообщил источник ТАСС в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

В результате травмы получили два человека.

Как писал NEWS.ru, рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась. На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек. 

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