Два человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Москве

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Отсидевший срок за резонансное ДТП со смертельным исходом Максим Митенков рассказал о судьбе Михаила Ефремова в случае, если суд признает его виновным. По его словам, актёру грозит срок в колонии общего режима или в колонии-поселении.

В колонии-поселении посылки и передачи — без ограничений. Свидания чаще, чем на общем режиме. Все мы ходили одетые по гражданке <...> Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились....