Два человека пострадали в аварии с участием скорой помощи в Москве

https://static.news.ru/photo/5d47dd40-ef89-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легковой автомобиль и скорая помощь столкнулись в Москве. Авария произошла на Симферопольском бульваре
Около 9 часов утра произошло столкновение легковушки и скорой помощи на Симферопольском бульваре, — сообщил источник ТАСС в пресс- службе ГУ МВД по Москве.
В результате травмы получили два человека.
Как писал NEWS.ru, рейсовый автобус Махачкала — Москва перевернулся в кювет в Тарумовском районе Дагестана. По предварительным данным, у машины отлетело колесо и она опрокинулась. На момент аварии в салоне автобуса находились 45 пассажиров, травмы получили 11 человек.