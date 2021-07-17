Два человека погибли в перестрелке в Сухуми

Два человека погибли в перестрелке, которая завязалась в ходе конфликта в Новом районе Сухуми в Абхазии. В результате в Центральную республиканскую больницу доставлены трое мужчин, сообщает МВД республики.
Два человека умерли, за жизнь третьего борются врачи.
Имел место факт убийства, убиты двое — Беслан Дзыба и Руслан Гудалия. Обстоятельства произошедшего установлены, по предварительной информации, в пристройке к какому-то магазину в Новом микрорайоне. Аслан Зухба ранен, пока неизвестно, участвовал ли он в инциденте или проходил мимо, — приводит разъяснение и. о. прокурора города Алиаса Трапша ТАСС.
На месте происшествия полицейские обнаружили множество гильз от пистолета и автомата. В городе объявлен план «Перехват», лиц, причастных к убийству, ищут.
Ранее шестилетняя девочка стала жертвой стрельбы в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Ещё пятеро взрослых получили ранения, передаёт телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.