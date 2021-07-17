Два человека погибли в перестрелке в Сухуми

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Второй ребёнок из троих сбитых 18-летней Валерией Башкировой на Mazda в Солнцево, умер от полученных травм. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

У трёхлетнего малыша диагностировали перелом голени, сотрясение и травму головы. Второй малыш, попавший в ДТП на улице Авиаторов, скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему...