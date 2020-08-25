Партнёр сети пиццерий «Додо Пицца» пять дней был заложником в Латвии

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В московском аэропорту Внуково задержан один из организаторов похищения предпринимателя, владеющего франшизой сети ресторанов «Додо Пицца», Владимира Горецкого. Преступление было совершено в сентябре 2019 года, мужчину пять дней держали в заложниках, требуя выплатить крупную сумму денег.

О криминальной истории рассказал в Facebook основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников и подтвердил сам Горецкий, до этого о произошедшем в интересах следствия не сообщали.

Бизнесмен владеет 21 пиццерией в нескольких городах России, кроме этого ему принадлежит право на развитие бренда в Польше. В июне 2019 года к нему обратился представитель некоего инвестора, якобы заинтересованного в польском проекте. Через два месяца Горецкий в Москве встретился с человеком, который представился племянником инвестора по имени Олег. От сотрудничества в Польше бизнесмен был склонен отказаться, но познакомиться с потенциальным бизнес-партнёром согласился. Встречу назначили на сентябрь в Риге.

26 числа Горецкий прилетел в Латвию. «Племянник» инвестора отвёз его на дачу в Юрмале, где должна была состояться встреча. В доме предпринимателю прыснули в лицо из перцового баллона, повалили на пол, связали и надели на голову мешок.

Преступники забрали всю технику предпринимателя, потребовали пароли от банковских аккаунтов, а в последующие дни похитили с его личных и корпоративных счетов 3,6 млн рублей. Однако этого им показалось мало, и похитители вынудили бизнесмена через доверенных лиц передать их сообщникам в Москве ещё 900 тысяч. Общий материальный ущерб потерпевший оценил в 4,9 млн рублей.

Помимо этого, под давлением он подписал долговые обязательства на 32 млн. Был даже составлен график ежемесячных платежей по 150–350 тысяч. Даже после освобождения похитители атаковали Горецкого письмами, требуя выплатить «долги».

В течение пяти дней мужчину держали связанным. Его заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьёй. Находясь в заложниках, он даже принял участие в рабочем совещании.

Чтобы россиянин не обратился в полицию, злоумышленники заставили его оставить свои отпечатки пальцев на пистолете, пригрозив, что он «всплывёт, где нужно», если предприниматель обратится за помощью.

30 сентября преступники покинули дом, оставив похищенного одного и велев ему выждать несколько часов, прежде чем уйти самому. Добравшись на такси до аэропорта, Горецкий в тот же день вернулся в Москву.

Несмотря на угрозы, он обратился в правоохранительные органы обеих стран. Рижская полиция начала расследование по делу о похищении человека в октябре. Их московские коллеги в декабре возбудили дело о краже, а в июле 2020 года выделили в отдельное производство разбойное нападение.

Первый подозреваемый — тот самый «племянник» инвестора — был задержан 18 августа, когда вернулся в Россию из Турции. Его настоящее имя не раскрывается, известно лишь о предъявленном обвинении в разбое. 20 августа Кузьминский районный суд Москвы постановил арестовать его.

О задержании других подозреваемых официально не сообщалось, однако бизнесмен публично поблагодарил полицию Риги за то, что оперативно помогли установить личности похитителей.

Это не первая криминальная история, в которой фигурирует «Додо Пицца». Как писал NEWS.ru, осенью 2017 года в туалете одной из пиццерий была найдена закладка наркотиков. Полиция выясняла, не скрывается ли под прикрытием сети нелегальный бизнес. Овчинникова тогда и год спустя допрашивали как владельца бренда, несмотря на то что к франчайзинговой пиццерии он отношения не имел.