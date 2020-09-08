Добровинский раскрыл упущенный адвокатом способ спасти Ефремова от колонии

https://static.news.ru/photo/a88c0a9e-f1d5-11ea-8f66-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ерфемова Александр Добровинский заявил, что актёр мог избежать сурового наказания. Он указал на главную ошибку его линии защиты, отметив, что артиста следовало защищать иначе.

Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актёра. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинсульт, — заявил он KP.RU.

По его словам, в таком случае Ефремов мог получить четыре года условно. Адвокат актёра Эльман Пашаев должен был, по его мнению, направить артиста на ЭКГ.

Кроме того, суд смягчил бы наказание, если б Ефремов полностью признал вину и раскаялся. Вместо этого, как считает Добровинский, защита актёра начала «валять в грязи» семью погибшего, а затем переключилась на то, чтобы выиграть процесс у известного юриста.

Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет, — заключил он.

По его словам, он ждал, когда Ефремов наконец заставит Пашаева замолчать и признает вину в ДТП, однако это не случилось, и они «попали во все ловушки», которые расставил юрист.

Многое я делал специально... Вот в этом и есть работа адвоката, — сказал он.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову. Актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.