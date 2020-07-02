Директор школы в Нижневартовске покрывала физрука, развращавшего учениц

https://static.news.ru/photo/56b865b2-bc6c-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший директор школы в Нижневартовске (ХМАО) покрывала противоправные действия учителя физкультуры, обвиняемого в развращении пяти школьниц. В отношении руководительницы образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, следует из официального сообщения регионального СУ СК.

Следственным отделом по городу Нижневартовск... возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора школы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», — следует из сообщения ведомства.

Согласно представленным данным, подозреваемая являлась директором школы в 2015-2018 годах. Следствие считает, что женщина знала о противоправных действиях учителя физкультуры и намеренно о них умалчивала.

Накануне, 1 июня, при попытке покинуть здание школы в Нижневартовске правоохранители задержали 59-летнего учителя физкультуры. По мнению следователей, мужчина на протяжении последних пяти лет развращал учениц, среди потерпевших числятся пять несовершеннолетних девочек. Они не решались обращаться в полицию, боясь огласки и расправы со стороны учителя. По версии следствия, мужчина мог не только угрожать им, но и влиять на результаты итоговой аттестации. К правоохранителям обратилась подруга одной из потерпевших. В ходе проведённой проверки был подтвержден факт домогательства, добавили в следственном управлении.

Ранее учителю физкультуры предъявили обвинение по статьям УК РФ о развратных и иных насильственных действиях сексуального характера, в настоящее время он заключен под стражу сроком на два месяца, уточняет РИА Новости. В мэрии Нижневартовска по запросу агентства сообщили, что мужчина проработал в школе более 20 лет, его общий педагогический стаж превысил 30 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Перми учитель получил 9,5 лет колонии за сексуальное насилие над ученицей. В связи с этим на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали свыше 800 человек. Авторы обращения считают, что в основу обвинения легли ничем не подтверждённые слова одной из школьниц о царапине на пальце.