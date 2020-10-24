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Детский омбудсмен подключится к расследованию поножовщины на Урале

16:32, 25 октября 2020
Евгения Майорова Евгения Майорова Фото: chelombudsman/vk.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова намерена взять под личный контроль расследование дела о поножовщине в Челябинской области.

24 октября в селе Русская Теча 15-летняя школьница напала с ножом на сверстницу и нанесла ей несколько ударов. Пострадавшую госпитализировали.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Майорова заявила, что случай является резонансным и в подобных ситуациях аппарат омбудсмена всегда связывается с органами опеки и школой. Она пообещала предоставить дополнительную информацию о своих действиях 26 октября.

Я к таким случаям всегда подключаюсь, — отметила Майорова.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали инцидента. Сейчас решается вопрос о предъявлении школьнице обвинения и избрания ей меры пресечения.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Париже. Две жительницы столицы Франции получили ножевые ранения в ходе конфликта из-за собак.

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