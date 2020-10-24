Детский омбудсмен подключится к расследованию поножовщины на Урале

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова намерена взять под личный контроль расследование дела о поножовщине в Челябинской области.
24 октября в селе Русская Теча 15-летняя школьница напала с ножом на сверстницу и нанесла ей несколько ударов. Пострадавшую госпитализировали.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Майорова
Я к таким случаям всегда подключаюсь, — отметила Майорова.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали инцидента. Сейчас решается вопрос о предъявлении школьнице обвинения и избрания ей меры пресечения.
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Париже. Две жительницы столицы Франции получили ножевые ранения в ходе конфликта из-за собак.