https://static.news.ru/photo/df1a7c56-221b-11ea-a69f-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 38.mchs.gov.ru

Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Isuzu, в результате чего один человек погиб и десять пострадали в Иркутской области. ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул в Тулунском районе.

Микроавтобус Ford вёз людей из Тулуна в Шерагул, когда на встречную полосу выехал джип и врезался в маршрутку. Погиб пассажир легкового авто, водитель и другой пассажир получили травмы. Они и восемь пассажиров маршрутки доставлены в Тулунскую городскую больницу, сообщает «Интерфакс». У них травмы лёгкой и средней тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Карелии. В результате ДТП погиб водитель машины.