Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Isuzu, в результате чего один человек погиб и десять пострадали в Иркутской области. ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул в Тулунском районе.
Микроавтобус Ford вёз людей из Тулуна в Шерагул, когда на встречную полосу выехал джип и врезался в маршрутку. Погиб пассажир легкового авто, водитель и другой пассажир получили травмы. Они и восемь пассажиров маршрутки доставлены в Тулунскую городскую больницу,
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Карелии. В результате ДТП погиб водитель машины.
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