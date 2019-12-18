Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Карелии. В результате ДТП погиб водитель машины.
Ещё четыре человека, включая пассажирку легкового транспорта, получили травмы. Они были доставлены в местную больницу,
По предварительной информации, шофёр легковушки обгонял грузовой транспорт, что привело к аварии. В автобусе ехали 15 человек. В настоящий момент проводится проверка по факту ЧП.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД на 37-м км. В ДТП с участием трёх легковых автомобилей и двух грузовых пострадал один человек. Он оказался зажатым в салоне. Для его эвакуации спасателям пришлось выпиливать мешавшие детали автомобиля.
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