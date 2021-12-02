Десять человек отравились выхлопными газами в Якутии

Десять человек отравились угарным газом в селе Тюбя в Намском районе Якутии. Среди пострадавших — шестеро детей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Третьего декабря от дежурного ЕДДС Намского района в ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я) поступила информация о том, что в селе Тюбя произошло отравление, предположительно, выхлопными газами 10 человек, в том числе шести детей. Шесть человек помещены в реанимационное отделение, — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент пострадавшие переведены из реанимации в общую палату. По словам главврача Намской ЦРБ Ариана Сергеева, вызов поступил ночью.

В стационар ЦРБ были привезены девять пострадавших, они госпитализированы. Из них шесть детей и трое взрослых, — приводит слова доктора ТАСС.

Состояние четырёх детей и одного взрослого оценивается как средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. На данный момент рассматривается вопрос перевода четверых детей в Якутск.

По данным прокуратуры, все пострадавшие проживают в одном частном доме. При аварийном отключении электроэнергии люди подключили бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом. По данному факту проводится прокурорская проверка.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Две девочки семи и восьми лет скончались. По предварительной версии, причиной отравления стало домашнее мясо.