Двое детей умерли от отравления в Ростовской области

В Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Две девочки семи и восьми лет скончались. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СКР.

Инцидент произошёл в станице Бессергеневской. В полицию об обнаружении тела семилетней девочки по месту жительства сообщили медики. Её старшая сестра скончалась в больнице.

Дети воспитывались в приёмной семье. Остальные её члены — двое взрослых и двое несовершеннолетних — в настоящее время находятся в реанимации.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве семья отравилась купленным в магазине арбузом. В результате в больницу попали девочка-подросток, её мать и бабушка. Девочка и пожилая женщина скончались.