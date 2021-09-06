«Дерутся за рабочие места»: юрист объяснила массовые драки мигрантов

Мигранты между собой массово не дерутся, конфликты происходят в случайном порядке из-за борьбы за рабочие места. Полиции давно об этом известно, сообщила в интервью NEWS.ru бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

По её словам, российские правоохранительные органы зачастую фальсифицируют данные, причём раньше все эти происшествия особого интереса у них не вызывали.

А сейчас «массовые драки» — подрались двое, а забрали всех. Просто двум бригадам, например, на стройке, работодатель пообещал параллельно одно и то же. И вот тут и начинается, кто из них первый пришёл, — отметила Чупик.

Она добавила, что нет никаких межнациональных конфликтов. Эти драки происходят по бытовым причинам, между мужчинами такое бывает, заключила юрист.

Ранее стало известно, что на Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Было опубликовано видео инцидента. Задержаны 15 человек, их национальная принадлежность и другие подробности инцидента не сообщались.