https://static.news.ru/photo/8b7504a8-a80a-11e9-bce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ДТП произошло в городе Губкин Белгородской области. Депутат областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов на своём автомобиле сбил 13-летнего мальчика.

По данным пресс-службы ГОКа, Михайлов на месте происшествия дал все объяснения и прошёл экспертизу, подтвердившую его трезвое состояние. Подросток был госпитализирован с переломом бедра.

Директор предприятия выразил готовность сотрудничать со следствием, а также оказать всю необходимую помощь в лечении пострадавшего, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что грузовой автомобиль с цистерной протаранил стоявший на обочине автобус в Житомирской области Украины. ДТП произошло поздно вечером 22 сентября.