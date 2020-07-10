Депутат народного собрания Ингушетии задержан за хищение 17 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3875e91c-c2ac-11ea-ab14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали депутата народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Его подозревают в хищении 17 млн рублей из фонда соцстрахования.

Задержан бывший управляющий региональным отделением Фонда социального страхования по Республике Ингушетия — депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев. Он подозревается в хищении путём присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 миллионов рублей, — говорится на сайте СК.

Ранее Якуб Белхороев занимал пост главы регионального фонда социального страхования. Следователи считают, что депутат по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. В ближайшее время это дело расследуют. Кроме того, ему предъявят обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ).

Как ранее писал NEWS.ru, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. Главе региона вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов.