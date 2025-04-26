Снаряд разорвал на части руки и ноги российского депутата Депутату Печуре ампутировали кисть руки и ноги после взрыва снаряда времен ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Ленобласти Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны в Петровской Даче, сообщил Telegram-канала «Mash на Мойке». Ему провели неполную ампутацию нескольких пальцев на левой руке, кисти правой руки и двух ног.

45-летний политик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, у депутата диагностирован ожог сетчатки. Врачи оперативно направили его в операционную, и сейчас ведется борьба за его жизнь.

Известно, что Печура занимался раскопками и поисками исторических артефактов. Он активно вел группу в соцсетях, где делился старинными находками и фотографиями.

Ранее на пустыре рядом с научно-исследовательским институтом (НИИ) «Прибой» в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ. Территорию тогда оцепили. На месте работали сотрудники экстренных служб.

В Темрюкском районе Краснодарского края до этого ввели режим ЧС после обнаружения бомбы времен ВОВ. Населенный пункт оцепили, а для безопасности граждан организовали дежурство сотрудников скорой помощи и пожарных.

Осенью прошлого года в Москве на территории Головинского пруда обнаружили снаряды времен ВОВ. Это были противотанковые мины ТМ-57, которые достали водолазы.