Взрыв бытового газа в жилом доме в Москве вызвал пожар, который серьёзно повредил несущие стены здания. Возгорание ликвидировано, но дом находится в аварийном состоянии. Спасатели продолжают осматривать место происшествия, определяя степень повреждений. По последним данным, пострадали семь человек, погибших нет.