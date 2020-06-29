Взрыв бытового газа в жилом доме в Москве вызвал пожар, который серьёзно повредил несущие стены здания. Возгорание ликвидировано, но дом находится в аварийном состоянии. Спасатели продолжают осматривать место происшествия, определяя степень повреждений. По последним данным, пострадали семь человек, погибших нет.

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

АГН «Москва»

АГН «Москва»

АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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