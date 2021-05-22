Число жертв инцидента на фуникулёре в Италии возросло до 12

https://static.news.ru/photo/5f5712da-bbe5-11eb-a2ce-96000091f725_660.jpg Фото: emergenzavvf/twitter.com

В итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра погибли не менее 12 человек. Ранее сообщалось о восьми жертвах. Об этом в разговоре с журналистами сообщил неназванный представитель горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта. Его слова передаёт РИА Новости.

Представитель службы подчеркнул, что из-под обломков кабины фуникулёра спасатели вытащили тела 12 человек. Количество жертв нельзя считать окончательным.

Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть ещё одна жертва, но официально подтвердить это нельзя, — рассказал собеседник журналистов.

Также известно, что ещё 11 человек были госпитализированы, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Авария произошла в 100 метрах от вершины горы Монтероне высотой 1,5 тысячи метров. Канатная дорога, по которой двигался фуникулёр, соединяла гору с населённым пунктом Стреза на берегу озера Лаго Маджоре.

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы.

Ранее сообщалось о падении на западе Украины воздушного шара с пассажирами. Крушение произошло вечером 22 мая недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья». В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.