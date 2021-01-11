Число пострадавших в ДТП с военными в Подмосковье выросло до 42

https://static.news.ru/photo/acd77fd0-5435-11eb-9f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пострадавших в аварии с участием колонны автобусов Министерства обороны в Московской области, по уточнённой информации, составляет 42 человека.

В настоящее время более чем 40 раненым оказывают медицинскую помощь в больнице, несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные правительства Подмосковья.

В аварии погибли четверо военных. По данным СМИ, жертвами ДТП стали Михаил Петров (20 лет), Алексей Волчок (19 лет), Дмитрий Стрижков (20 лет) и Игорь Фураев (19 лет).

Авария произошла 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов с военными, стоявшую у обочины, врезался самосвал. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв. Его задержали для установления причин ДТП.

На месте происшествия работали бригады областной станции скорой помощи и центра медицины катастроф, привлекалась санитарная авиация. Пострадавших доставляли в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится недалеко от места аварии.

NEWS.ru ранее приводил свидетельство очевидца ДТП. Он рассказал, что видел тела погибших, лежащие на асфальте. Также очевидец предположил, что по трассе могло разлиться топливо, так как в районе аварии чувствовался сильный запах.