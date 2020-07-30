Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9

09:23, 31 июля 2020

Число жертв страшной аварии на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до 9. 

Автокатастрофа произошла в районе села Русаковка на трассе «Таврида». По официальным данным, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter следовал из Краснодара. В какой-то момент он уснул за рулём, после чего и произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ».

По данным МЧС Крыма, всего в микроавтобусе было 15 человек. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предположительно, он занимался частным извозом.

На место ДТП выехали криминалисты и следственная группа. Жертвами аварии стали восемь человек, включая самого водителя, писал NEWS.ru.

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