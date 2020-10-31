Число погибших при землетрясении в турецком Измире выросло до 35

Количество погибших от землетрясения в турецкой провинции Измир выросло до 35. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Турецкой республики Фахреттин Коджа.

У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжёлом состоянии, — приводит РИА Новости слова главы турецкого ведомства.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось о 28 погибших и 883 раненых.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям.

При этом землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявиличрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой сороны стали два человека.

Утром в субботу Турция ощутила афтершок от землетрясения магнитудой 5. Всего было зафиксировано 410 афтершоков, 33 из них — магнитудой более 4 баллов.