Чиновника в Дагестане обвинили в даче взяток экс-главе УФАС

https://static.news.ru/photo/ecb2134e-9e79-11ea-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева. Его обвиняют в даче взяток.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2015 год он давал взятки Кубасаю Кубасаеву, который в то время руководил управлением Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Кадиев передал чиновнику 2 млн рублей, наручные часы Hublot, а также гладкоствольное ружьё Fabarm Axis стоимостью 700 тысяч рублей, говорится в релизе Генпрокуратуры.

Кадиев находится под стражей. Кубасаев уже осуждён Лефортовским районным судом Москвы.

NEWS.ru писал, что экс-главу СУ МВД по Брянской области Сергея Артёмова обвинили в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Показания на силовика дал его бывший подчинённый Алексей Сабадашев.