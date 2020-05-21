Брянского силовика задержали за взятку в пять миллионов

https://static.news.ru/photo/a9bc1c56-9b90-11ea-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Брянской области/vk.com

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы СУ МВД по Брянской области Сергея Артёмова. Его обвинили в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.

Советский районный суд принял решение об аресте обвиняемого, сообщили в местном СК. Таким образом арбитраж удовлетворил ходатайство следствия.

По данным «Ведомостей», показания на силовика дал его бывший подчинённый Алексей Сабадашев. Его также обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Ранее NEWS.ru писал, что перед судом по обвинению во взятке в 5 млн рублей за победу на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на сумму более 68 млн рублей предстанет служащий комитета капитального строительства Саратовской области.