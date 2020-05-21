Брянского силовика задержали за взятку в пять миллионов

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы СУ МВД по Брянской области Сергея Артёмова. Его обвинили в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.
Советский районный суд принял решение об аресте обвиняемого,
По данным «Ведомостей», показания на силовика
Ранее NEWS.ru писал, что перед судом по обвинению во взятке в 5 млн рублей за победу на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на сумму более 68 млн рублей предстанет служащий комитета капитального строительства Саратовской области.
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