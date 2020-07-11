Четырёх человек задержали в Дагестане по делу о незаконном обороте оружия

https://static.news.ru/photo/d3fc7b3c-c3ae-11ea-a617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека в Дагестане занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Идёт разбирательство.

Сотрудники МВД по Дагестану получили оперативную информацию о том, что 44-летний уроженец Сулейман-Стальского района, 43-летний житель Каспийска, а также двое уроженцев Чеченской Республики 37 и 44 лет занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, содействуют в приобретении и переделке гражданского оружия под их боевой аналог, а также могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой огнестрельного оружия с территории Чечни в Республику Дагестан, — говорится в сообщении МВД по региону.

11 июля в домах подозреваемых прошли обыски. Полицейские обнаружили и изъяли гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты ТТ, а также пистолеты кустарного производства. Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о незаконном обороте оружия.

Как писал NEWS.ru, бывший охранник Бориса Березовского Сергей Соколов получил три года и девять месяцев колонии за незаконное хранение оружия. Обвинение пришло к выводу, что Соколов и его сообщники хотели подбросить оружие и взрывчатку на территорию предприятия, занимавшегося производством удобрений и азотных соединений, и таким образом добиться смены руководства.