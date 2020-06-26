Четыре человека пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/166e3272-b7e7-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о ДТП во Фрунзенском районе города. Автомобиль «Нива» столкнулся с маршруткой.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Они доставлены с травмами средней степени тяжести в больницу. Виновником инцидента стал водитель «Нивы», который не пропустил маршрутное такси. Он совершил поворот направо из второго ряда. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали.

В результате ДТП 4 человека (двое мужчин 30 и 35 лет и две женщины 37 и 40 лет) получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. Других пострадавших нет, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

NEWS.ru передавал ранее, что в Москве впервые за два года неделя обошлась без погибших в ДТП. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.