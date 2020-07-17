Четверо украинцев умерли после введения американской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f394fc88-c833-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

На Украине скончались четверо бойцов ВСУ после введения им вакцины от коронавируса, разработанной американскими специалистами. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, испытания препарата проходят в Харьковской области. В числе добровольцев — 15 человек, в частности десять из них инфицированы COVID-19.

В ходе исследований, у восьми пациентов резко ухудшилось состояние здоровье и их перевели в реанимацию.

В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих скончались от осложнений, вызванных инфекцией, — отметил Мазейкин.

Он подчеркнул, что медики не смогли оказать погибшим необходимую помощь, поскольку не обладали информацией о составе введённых инъекций. Он также отметил, что вакцины, предположительно, могли быть использованы в некоторых медучреждениях Харьковской области, что вызвало осложнения у пациентов со слабым иммунитетом, сообщает Луганский информационный центр.

Ранее стало известно, что американская вакцина против COVID-19 прошла испытания на людях. Сильный иммунный ответ на коронавирус зафиксирован у всех 45 пациентов, которые участвуют в первой стадии исследований.

Препарат создала американская биотехнологическая компания Moderna. В ходе клинических испытаний пациенты получили по две дозы потенциальной вакцины, у всех добровольцев выработались антитела. В испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Уточняется, что каждая из трех групп дважды с промежутком в 28 дней получала вакцину mRNA-1273 в различной дозировке.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались в России 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц.

Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Во второй половине июня руководитель НИЦ Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. До этого замглавы правительства Татьяна Голикова заявляла, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.