Человек погиб в ДТП с участием такси и грузовика на Ярославском шоссе

https://static.news.ru/photo/716ece8a-ca56-11ea-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: AlexAutoLive | Александров/vk.com

Автомобиль-такси Skoda влетел в грузовик на 22-м километре трассы М-8 на Ярославском шоссе в подмосковном Королёве. В результате столкновения погиб один человек.

22-й километр М-8, движение в область. Автомобиль Skoda совершил наезд на стоячее транспортное средство грузовик-самосвал. В результате ДТП один человек погиб, — сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУВД по Московской области.

Кроме того, в результате происшествия пострадали четыре человека, все они находились в легковом автомобиле.

ДТП произошло в понедельник, 20 июля, в районе 6:00.

Как ранее писал NEWS.ru, на юго-востоке Москвы 20 июля автобус врезался в остановку. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом журналистам сообщил информированный источник в столичных экстренных службах.