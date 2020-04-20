Частный самолёт приземлился в Шереметьево после сигнала о неисправности

Частный самолёт марки Cessna, летевший из Риги в Москву, совершил посадку в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности.
Как
В настоящий момент самолёт осматривают технические специалисты. На борту находились три человека, никто из них не получил травм при посадке.
Регулярное международное авиасообщение приостановлено в России с 27 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, Следственный комитет РФ завершил расследование крушения самолёта SSJ 100 в Шереметьево в 2019 году, при котором погибли 40 человек. Следствие пришло к выводу, что в катастрофе нет вины диспетчеров и аварийных служб.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен