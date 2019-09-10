https://static.news.ru/photo/a6f64cfa-d39d-11e9-bbcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар вспыхнул на центральном рынке в Геленджике. Там загорелся один из торговых павильонов.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 8:30 утра. На место выехали пожарные расчёты. Город затягивает чёрным дымом. Существует угроза распространения огня. Официальной информации от спасателей на данный момент нет. Причины пожара выясняются, передают « Кубанские новости ».

Минувшей ночью, как писал News.ru, в Геленджике загорелся частый жилой дом. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.