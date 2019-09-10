Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пожар вспыхнул на центральном рынке в Геленджике. Там загорелся один из торговых павильонов.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 8:30 утра. На место выехали пожарные расчёты. Город затягивает чёрным дымом. Существует угроза распространения огня. Официальной информации от спасателей на данный момент нет. Причины пожара выясняются, передают «Кубанские новости».

Минувшей ночью, как писал News.ru, в Геленджике загорелся частый жилой дом. Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

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