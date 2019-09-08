https://static.news.ru/photo/ea50e0d6-d272-11e9-8959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgenii Shabanov/Global Look Press

Частный жилой дом загорелся в Геленджике, Краснодарский край. Площадь возгорания составляет около 1000 кв. м.

Как сообщил РИА Новости источник в МЧС, дом находится на улице Борисовская. В настоящее время существует угроза распространения огня. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее, как писал News.ru, был эвакуирован один из избирательных участков в Башкирии после того как кандидат в депутаты сообщила о пожаре. Приехавшие на место экстренные службы ничего не обнаружили.