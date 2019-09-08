Частный жилой дом загорелся в Геленджике, Краснодарский край. Площадь возгорания составляет около 1000 кв. м.
Как сообщил РИА Новости источник в МЧС, дом находится на улице Борисовская. В настоящее время существует угроза распространения огня. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее, как писал News.ru, был эвакуирован один из избирательных участков в Башкирии после того как кандидат в депутаты сообщила о пожаре. Приехавшие на место экстренные службы ничего не обнаружили.