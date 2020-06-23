Центр для инвалидов в Перми получил вместо благотворительной помощи мусор

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«Центр реабилитации инвалидов» в Перми получил от крупного строительного магазина вместо благотворительной помощи строительный мусор. Об этом журналистам рассказали в пермском региональном отделении «Российского красного креста».

Филиал организации оказывает помощь пострадавшим от паводка в Пермском крае. «Красный крест» обратился в строительные организации и магазины с просьбой предоставить на безвозмездной основе строительные материалы: краску, грунтовку, шпаклёвку, побелку и инструменты.

По словам председателя пермской региональной организации «Российский Красный крест» Натальи Гуревич, среди тех, кто откликнулся на просьбу о помощи был строительный магазин Castorama, который был готов предоставить просроченный лак по дереву. «Красному кресту» он был не нужен, но пригодился «Центру реабилитации инвалидов», который занимается восстановлением после затопления инклюзивной зоны по адресу Трамвайная, 1б.

Специалисты центра построили пляж для инвалидов на речке Мулянке. Там также есть детская площадка, дорожки, кабинки, специальная пляжная коляска, а также в скором времени появится спортивная площадка. От паводка серьёзно пострадали постройки и пляж полностью ушёл под воду.

По словам Гуревич, директор центра Андрей Дерюшев поехал за товаром на склад Castorama на личном автомобиле, но ему объяснили, что в легковой автомобиль товары не влезут. Тогда мужчина заказал за свои деньги «Газель». В неё были погружены две палеты с каким-то содержимым. Когда грузовик разгрузили, то выяснилось, что рабочие упаковали в палеты строительный мусор. Среди него были рваные перчатки и маски, использованные инструменты, пакеты с бытовым мусором и банки с использованными батарейками.

Мне сказали, палеты уже упакованы, сформированы. Их же погрузчиком в «Газель» опустили. Да я в принципе и подумать не мог, что такое возможно! — рассказал Дерюшев журналистам ProPerm.ru.

По его словам, организация никогда с подобным не сталкивалась.

Мягко говоря, неприятно. Там был мусор, просто мусор, который мы за свои деньги увезли, — подчеркнул Дерюшев.

Журналисты попытались получить комментарий от строительного магазина, но им никто не ответил. Гуревич написала письмо представителю Castorama, но также не получила никакого ответа.

Такого за мой многолетний труд я ещё не встречала, даже не знаю каким словом это можно обозвать? Неуважение? Нет, это много безобразнее! — заявила председатель пермской региональной организации «Российский Красный крест».

Она пообещала выставить счёт магазину за утилизацию мусора.

NEWS.ru писал, что в Саратове загорелся бывший мусорный полигон.