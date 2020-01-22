https://static.news.ru/photo/93290c72-3d0f-11ea-9885-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в СИЗО диагностировали острое неврологические расстройство, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Об этом сообщил сам подсудимый на заседании по продлению ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд повторно арестовал активы Михаила Абызова.