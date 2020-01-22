У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в СИЗО диагностировали острое неврологические расстройство, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Об этом сообщил сам подсудимый на заседании по продлению ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд повторно арестовал активы Михаила Абызова.
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