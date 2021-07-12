«Бред величия»: психолог оценил состояние стрелка перед нападением в Перми

У устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), которым, предположительно, является 18-летний Тимур Бекмансуров, были грубые психические нарушения, а также околошизофренические элементы личности. Об этом NEWS.ru заявил клинический психолог Владимир Крупин. Он изучил пост стрелка в социальной сети и оценил состояние молодого человека перед нападением.

Человек с очень яркой психопатией, с невероятным количеством подавленной агрессии, — отметил Крупин.

По его словам, звон в ушах, на который жаловался стрелок, а также то, что Бекмансуров словно видел себя в третьем лице, указывают на околошизофренические элементы личности. Психолог отметил, что напавший на университет имел бред величия, поскольку, планируя нападения, он решил выбирать, кому он даст выжить, а кого убьёт.

Такой бред величия — я такой ничтожный, но я в своём ничтожестве такой великий — конечно, [у напавшего были] грубые нарушения. Человек описывает тяжёлое психическое состояние. Грубая патология, — рассказал эксперт.

20 сентября вооружённый боевым ружьём мужчина устроил стрельбу в ПГНИУ. Жертвами нападения стали восемь человек. Сам стрелок был ранен и, предположительно, скончался в реанимации.

Ранее в беседе с NEWS.ru бывший генерал-майор ФСБ объяснил причины стрельбы в Перми. По его мнению, это произошло из-за относительной доступности травматического оружия, а также из-за неуравновешенности.