Более ста человек за день погибли от ударов молний в Индии

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Разряды молний привели к гибели 107 человек в двух индийских штатах, Бихар и Уттар-Прадеш, в течение суток.

Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Бихар сообщил, что в районе Гопалгандж погибли 13 человек. Остальные смерти были зарегистрированы в 22 отдельных районах по всему штату.

Все несчастные случаи произошли 25 июня. По словам Сандипа Кумара, сотрудника департамента по борьбе со стихийными бедствиями, была назначена стандартная компенсация в размере $5300 для всех семей, потерявших близких, передаёт CNN.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

В Индии и некоторых регионах Южной Азии чаще всего регистрируются смерти от ударов молний в мае и июне каждого года. По данным Национального бюро регистрации преступлений в Индии, в 2017 году в результате ударов молнии погибли 2885 человек, а в 2018 году — 2357, это последний год, по которому имеются данные. Для сравнения: в 2019 году в США было зарегистрировано 20 смертей по этой причине (по данным национальной службы погоды).

Смерти от разрядов молнии в Индии чаще регистрируются среди фермеров, которые выходят на улицу, чтобы подготовить свои поля до периода муссонных дождей.

Экономика Индии зависима от сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь, так как большая часть сельскохозяйственных угодий Индии не связана с системами ирригации. Муссонные дожди в Индии начинаются в южных районах, как правило, в начале июня. Они продвигаются на север в течение месяца, обычно охватывая всю страну к началу июля.

В этом году дожди немного опередили график. До настоящего времени в июне количество осадков по всей стране было примерно на 20% выше нормы, при этом наибольшее количество осадков приходится на Центральную Индию, следует из данных Метеорологического департамента Индии.

Как писал NEWS.ru ранее, мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке «Коломенское». Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание.