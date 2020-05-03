Более 40 человек заразились коронавирусом в больнице им. Кащенко

https://static.news.ru/photo/dcf7c014-8d3c-11ea-9b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: kaschenko-spb.ru

В психиатрической больнице имени Кащенко в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 44 человек.

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его данным, коронавирус выявлен у 28 пациентов и 16 сотрудников медицинского учреждения.

Беглов сообщил, что создана специальная комиссия, которая займётся выяснением обстоятельств массового заражения в больнице. Инфицированных пациентов переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова, передаёт издание «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге открыт временный госпиталь. Он уже принял на лечение первых пациентов — это 24 больных с лёгкой формой коронавирусной инфекции.