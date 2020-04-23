Более 280 нарушителей самоизоляции оштрафовали в Москве

https://static.news.ru/photo/912bf918-8614-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Москве за три недели оштрафовали более 280 нарушителей режима самоизоляции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

В период действия режима повышенной готовности в Москве к административной ответственности было привлечено 284 нарушителя режима обязательной самоизоляции, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в их числе люди, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, а также проживающие с ними в одной квартире. Все они должны будут выплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что соглашение властей Санкт-Петербурга с МВД о праве штрафовать жителей города за нарушение режима изоляции утверждено правительством России. В настоящее время взыскания могут быть наложены за несоблюдение санитарных правил и индивидуальных предписаний. Размер штрафов варьируется от 15 до 40 тысяч рублей.