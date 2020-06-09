Блогера Гусейна Гасанова лишили прав за езду с откидными номерами

https://static.news.ru/photo/6002d126-aa41-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гусейн Гасанов/vk.com

Ровно через месяц после того, как звезду You-Tube Гусейна Гасанова, задержали за езду с автоматически скрываемыми номерными знаками, он был лишён водительских прав.

Привлечён к административной ответственности в виде лишения прав на три месяца, — сообщили Life в суде.

Система, скрывающая номера, была установлена на его Mercedes-Benz AMG, на котором он передвигался в ночь с 9 на 10 мая. Тогда Telegram-канал «Медиакиллер» сообщил о том, что за Гасановым числятся 714 административных штрафов за парковку на общую сумму 649 тыс. руб. и 5 штрафов за нарушение пропускного режима на сумму в 25 тыс. руб.

Как писал NEWS.ru, ранее популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева организовала в столице салют, посвящённый её подписчикам в Instagram. В прямом эфире знаменитость позировала с бокалом шампанского в руках, после чего села за руль.