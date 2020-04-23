Бастрыкин передал в ГСУ СК дело о нападении на силовиков во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/0d27f080-8552-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Kavashkin/Global Look Press

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал установить все причастных к нападению на силовиков во время митинга во Владикавказе. Уголовное дело он передал в Главное следственное управление СКР.

Уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов <...> передано для дальнейшего всестороннего и полного расследования следователям центрального аппарата ведомства, — сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил исследовать все возможные видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках.

20 апреля в центре Владикавказа прошла акция протеста, участники которой призвали распустить правительство Битарова, улучшить информирование граждан о ситуации с COVID-19 в республике и поддержать тех, кто потерял работу после объявления режима самоизоляции.

В Кремле акцию назвали незаконной и отметили, что она также может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.

Акция собрала более 1,5 тысячи человек. Пять участников получили административные аресты сроком от 3 до 15 суток, писал NEWS.ru.