Автомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы

В Москве на улице Генерала Белова автомобиль въехал в веранду ресторана. По предварительным данным, пострадали два человека — водитель и пассажир машины.
У двоих человек серьёзные ранения, на месте работают сотрудники скорой помощи, — сообщает Telegram-канал Mash.
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Как писал NEWS.ru, автомобиль Ford Explorer врезался в заведение общепита в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате ДТП нет. Инцидент произошёл днём 1 июля на улице Гренадерской, неподалёку от Сампсониевского собора. Машина на полном ходу въехала в стену кафе «Евро кебаб». Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в автомобиле находились водитель и пассажир. Они оба покинули место происшествия и могут быть объявлены в розыск.
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