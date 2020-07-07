Автомобиль въехал в веранду ресторана на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/991f7e20-c04c-11ea-ba87-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/moscowmap

В Москве на улице Генерала Белова автомобиль въехал в веранду ресторана. По предварительным данным, пострадали два человека — водитель и пассажир машины.

У двоих человек серьёзные ранения, на месте работают сотрудники скорой помощи, — сообщает Telegram-канал Mash.

По данным «Интерфакса», на веранде людей в этот момент не было. Водитель — пожилой мужчина — был трезв, по предварительной информации, ему стало плохо за рулём и он не справился с управлением.

Как писал NEWS.ru, автомобиль Ford Explorer врезался в заведение общепита в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате ДТП нет. Инцидент произошёл днём 1 июля на улице Гренадерской, неподалёку от Сампсониевского собора. Машина на полном ходу въехала в стену кафе «Евро кебаб». Согласно записи с камеры видеонаблюдения, в автомобиле находились водитель и пассажир. Они оба покинули место происшествия и могут быть объявлены в розыск.