Автомобиль сбил детей на переходе в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/cf26dfc4-33c7-11eb-9414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей в возрасте семи и десяти лет пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде. Их сбила машина на регулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошёл на Московском шоссе. Виновником ДТП оказался водитель 1965 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Пострадавшие дети находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске в результате ДТП пострадали два пешехода. Легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где и сбил людей.

В ГИБДД отмечают, что с отменой жёстких карантинных мер некоторые водители утратили чувство опасности, что привело к нестабильности на дорогах страны. В разные дни происходили то всплески аварийности на 30%, то снижение на 50%. В настоящее время ситуация выровнялась благодаря мерам профилактического характера.