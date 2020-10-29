Автобус с пассажирами опрокинулся в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/88764748-1a7e-11eb-95bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Кемеровской области.

Автобус KingLong слетел с дороги и опрокинулся в кювет 30 октября около 09:40 по местному времени (05:40 мск) на 203-м километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса, совершавшего рейс по маршруту Таштагол — Новокузнецк, не выбрал безопасную скорость движения в сложных дорожных условиях и не справился с управлением. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, тяжесть их состояния неизвестна.

Полицейские работают на месте аварии, также на место происшествия выехало руководство УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В Кемеровской области выпал снег, что осложняет ситуацию на дорогах. Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

Как писал NEWS.ru ранее, в столице Украины пассажирский автобус выехал на зону для пешеходов у автобусной остановки. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали.