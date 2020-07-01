Авиакатастрофа произошла в американском штате Южная Каролина

https://static.news.ru/photo/3a6a0c54-bb80-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salajka Martin/CTK/Global Look Press

Истребитель ВВС Соединённых Штатов Америки F-16CM разбился во время учебно-тренировочного полёта. Катастрофа произошла на базе ВВС США Шоу (штат Южная Каролина). Единственный пилот не выжил.

Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение вчера, 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (06:30 1 июля мск) в пределах базы, — говорится на официальной странице военного аэродрома в социальной сети Facebook.

Причины трагедии уточняются специалистами. Имя лётчика раскроют в течение 24 часов, когда о гибели сообщат его семье. Представители авиабазы попросили общественность не спекулировать на ЧП и дождаться официальной информации.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота. Он не успел покинуть кабину. Предположительно, истребитель разбился на взлётно-посадочной полосе или при заходе на посадку, пишет портал Avia.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель ВВС США F-35A Lightning II разбился при заходе на посадку в штате Флорида. Пилоту удалось успешно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. Уточняется, что крушение истребителя пятого поколения, приписанного к 55-й эскадрилье, произошло возле базы ВВС Эглин. Гражданские объекты при аварии не были повреждены.