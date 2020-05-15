Амурская тигрица Ирина насмерть загрызла сотрудницу зоопарка в Цюрихе

Сотрудница зоопарка в Цюрихе 4 июля получила смертельные ранения в результате нападения на неё амурской тигрицы по кличке Ирина.
Сообщение о происшествии поступило в полицию города около 13:30 (14:30 по московскому времени). Нападение животного случилось в вольере. Работникам зоопарка удалось выманить хищника из него, после этого пострадавшей оказали медицинскую помощь, однако она скончалась от полученных ран,
В данное время прокуратура и полиция выясняют, из-за чего произошло ЧП и почему сотрудница зоопарка находилась в вольере с животным.
Сейчас тигрицу изолировали, судьба Ирины пока неизвестна.
Ранее NEWS.ru писал, что в итальянской провинции Бари во время репетиции в передвижном цирке тигры напали на знаменитого 61-летнего дрессировщика Этторе Вебера. Мужчина был доставлен в госпиталь, где скончался от полученных травм.
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