Алкоголь друзьям отравившейся 7-летней девочки продала бабушка пострадавшей

Суррогатный алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка под Оренбургом, продала её друзьям бабушка пострадавшей. Как сообщило региональное управление МВД, она вместе с родителями несовершеннолетней привлечена к административной ответственности.

Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесённую 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всём рассказала маме, — говорится в сообщении.

В отношении бабушки составлены административные протоколы о «незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и «незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

17 октября несовершеннолетняя поступила в приёмный покой детской городской больницы города Новотроицка. Медики оказали ей всю необходимую помощь и отпустили домой. Следователи по данному факту проводят проверку.

Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 67 человек, 35 из них умерли. По делу о массовом отравлении задержаны 14 человек. Восемь из них заключены под стражу.